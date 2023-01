OM eist 30 maanden cel voor verwoestende vuurwerkbom fietstunnel Wognum

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Alkmaar dertig maanden gevangenisstraf geëist tegen drie mannen die op oudejaarsavond 2020 een enorme vuurwerkbom tot ontploffing zouden hebben gebracht in een fietstunnel in het West-Friese dorp Wognum. De bom was een combinatie van zwaar illegaal vuurwerk en een aantal jerrycans gevuld met in totaal zo’n 50 liter benzine.

De officier van justitie vroeg de rechtbank een vierde verdachte vrij te spreken, omdat er geen bewijs is voor zijn actieve betrokkenheid.

De provincie Noord-Holland beraamde de schade aan de tunnel op de Nieuweweg op ruim 55.000 euro. Betonnen delen zijn losgeraakt en lagen na de explosie verspreid over het wegdek. Een automobiliste reed op het moment van de ontploffing op de weg over de tunnel en was deze net voorbij. De rechtbank stelde vast dat zij zich is ‘rotgeschrokken’. Een fietser bevond zich op het moment van de explosie op circa 150 meter afstand. Er zijn geen gewonden gevallen, maar volgens het OM is er wel sprake geweest van levensgevaar.

Virale video

De tunnel bevindt zich in de buurt van een ambulancepost, die beschadigd raakte. De post was op de bewuste avond bemand. Personeel ervan sloeg na de ontploffing alarm. Toen de politie ter plaatse kwam waren de veroorzakers ervan al verdwenen. Duidelijk is dat de betrokken groep groter is dan het door het OM vervolgde viertal. De verdachten, in leeftijd variëren van 22 tot 26 jaar, willen geen namen van anderen noemen.

De ontploffing is door een van de verdachten gefilmd. De video is online gezet en ging destijds viraal. Op de beelden is te zien dat de explosie een metershoge, paddenstoelvormige steekvlam veroorzaakte.