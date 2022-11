OM eist 6 jaar cel en tbs voor ‘gruwelmoord’ Den Helder

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van zaterdag 5 september 2020 gedood. Bij sectie bleek dat ze 29 maal was gestoken. Daarnaast vertoonde haar lichaam zestien snijwonden en schedel-, aangezichts- en botbreuken. De diepste steekwond was 23 centimeter. De vrouw werd liggend op haar buik en onder het bloed gevonden door haar zoon toen die ‘s ochtends uit bed kwam.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw vermoedelijk tussen 01.30 en 04.00 uur om het leven is gebracht. S. - met wie ze 26 jaar een relatie had - werd de volgende dag aangehouden. Hij was in de vroege ochtend op bezoek geweest bij zijn broer in Deventer en had daar nieuwe kleren gekocht. Daarna reed hij terug naar Den Helder. Hij is de laatste die haar levend zag.

Deskundigen hebben vastgesteld dat S. door verschillende stoornissen sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij is achterdochtig, snel gekrenkt en lijdt aan waanideeën. Het OM vindt net als de onderzoekers dat langdurige behandeling noodzakelijk is.

Zwart

S. heeft bij de politie tegenstrijdig verklaard en gesuggereerd dat hij spijt heeft, zonder een bekentenis af te leggen. Bij de rechtbank liet hij eerst optekenen zich niets meer te kunnen herinneren. ,,Het zou kunnen dat ik haar heb gestoken, ik weet het niet”, zei hij. Later op de dag zei hij: ,,Dat dit haar is gebeurd, daar heb ik spijt van.”

Het slachtoffer zou de bewuste nacht eerst hebben gezegd dat ze een verhouding had. Daarna zou ze hebben gedreigd aangifte tegen S. te doen omdat hij hun dochter zou hebben verkracht. Volgens S. is daarna ‘alles zwart’.

De dochter van S. en zijn partner zei in de rechtszaal tegen haar vader dat hij haar leven kapot heeft gemaakt. ,,Maar ik ben bezig mijn achternaam te veranderen. Over een tijdje ben je uit mijn hoofd. Dan ben je niks meer, behalve een slechte droom die ik heb gehad.” Volgens zowel haar als haar stiefbroer was de relatie van haar moeder en S. er een van ruzies en geweld.

De advocaat van S. vindt dat haar cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. De rapportages geven daar alle aanleiding toe, zei ze.

De uitspraak is 5 december.