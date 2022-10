OM eist tot 18 jaar cel voor voorbereiden moorden in onderwereld: ‘Voortdurende dreiging van geweld’

De zaak draait om een poging tot moord in 2014 en zeven voorgenomen moorden tussen 2014 en 2016. In 2014 raakten twee mannen gewond doordat een bom ontplofte onder een scooter. Een van hen was het beoogde doelwit.

De verdachten zouden in wisselende samenstelling achter verschillende moordopdrachten zitten. De criminele organisatie waartoe de mannen volgens het OM behoorden, zou sinds 2012 verwikkeld zijn in een onderwereldoorlog met een rivaliserende groep. Aan beide kanten vielen slachtoffers. ,,Met hun samenwerking hielden ze een voortdurende dreiging van geweld in stand, die ook uitlokte tot geweld van de tegenpartij”, aldus het OM. ,,Daarbij vielen ook meerdere onschuldige slachtoffers.”

Tegen de 38-jarige Benaouf A. is 10 jaar celstraf geëist. Hij zit al een celstraf van 12 jaar uit vanwege een moord in 2012 in Antwerpen. Met die moord zou de ruzie tussen de rivaliserende groepen begonnen zijn. Hij wordt ervan verdacht vanuit de gevangenis liquidaties te hebben aangestuurd, gecoördineerd en voorbereid. Benaouf A. is geen onbekende in de onderwereld. Hij ontsnapte in 2012 aan de dood door bij de geruchtmakende schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in het water van een gracht te springen. Een aantal jaar geleden is tevergeefs geprobeerd hem uit de gevangenis te laten ontsnappen.