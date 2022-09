OM eist vijf jaar cel en tbs voor zeer gewelddadige overval op Amsterdams gezin

Brand in zalencom­plex Wormerveer door vuurwerkma­chi­ne

In zalencentrum Majestic Venues aan de Samsonweg in het Wormerveer heeft zaterdagavond brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio is de brand ontstaan door een vuurwerkmachine en is het vuur geblust door de sprinklerinstallatie. Er is niemand gewond geraakt.

18 september