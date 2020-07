OM looft 15.000 euro uit voor gouden tip over dode man in water Haarlem

Grote brand in ondergrond­se parkeerga­ra­ge in Alkmaar onder controle

11:45 In een ondergrondse parkeergarage bij het centrum van Alkmaar woedt een grote brand. Het vuur is uitgebroken op etage -2 en woedt daar nu ook, maar er wordt rekening mee gehouden dat de brand ook is overgeslagen naar -1, meldt een woordvoerder van de brandweer. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle.