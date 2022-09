OM: snel en secuur onderzoek doen in zoektocht naar Sumanta Bansi

“Het onderzoek loopt nog volop. Dat proberen we uiteraard snel te doen en secuur. In goed overleg met de nabestaanden komen we pas met nieuws naar buiten als we dat overleg met de familie hebben gehad”, is alles wat een woordvoerster van het Openbaar Ministerie erover kwijt wil. De ouders van Bansi wonen in Suriname.