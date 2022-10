OM verdenkt bende van reeks van zeven gewapende overvallen, waaronder een met dodelijke afloop

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland houdt één dadergroep in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor zeven gewapende overvallen, waaronder een woninginbraak met dodelijke afloop.

Door alle onderzoeken de komende weken samen te voegen, creëert het OM één grote strafzaak. In de fusiezaak staan zeven verdachten terecht in de leeftijd van 26 tot 39 jaar, maakte het OM vandaag bekend.

Een van de woninginbraken had een fatale afloop. In Berkhout, bij Hoorn, werd op 14 juni vorig jaar de 72-jarige bewoner Sjaak Groot doodgeschoten. In Noord-Scharwoude werd een maand later eveneens het vuur geopend op een bewoner. Dat slachtoffer werd geraakt in de borst, maar overleefde het.

Brute overvallen

De andere vijf onderzoeken betreffen een gewapende woningoverval op 8 augustus 2020 in De Goorn, een gewapende overval op een tankstation in Nieuwe Niedorp op 9 augustus 2020, een gewapende woningoverval in het Gelderse Dreumel, een gewapende woningoverval in Avenhorn en een gewapende woningoverval op 4 juni 2021 te Heerhugowaard. Slachtoffers werden in het holst van de nacht in hun eigen huis overvallen, vastgebonden, toegetakeld en beroofd van waardevolle bezittingen.

Morgen is in de rechtbank in Alkmaar een inleidende zitting met een 28-jarige man uit Alkmaar, een 26-jarige man uit Obdam en een 30-jarige man uit Opmeer, die onder meer worden verdacht van de fatale woningoverval in Berkhout. Het OM noemt het van groot belang dat de verdachten vast blijven zitten tot de inhoudelijke behandeling.