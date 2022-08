Omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen in Castricum moeten uiterlijk vrijdag weg zijn

De vlaggen zijn bedoeld als steun voor de protesten van boeren tegen de stikstofmaatregelen. De meeste vlaggen hangen op eigen terrein, sommige omgekeerde vlaggen hangen aan gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte, zoals lantaarnpalen of verkeerslichten. De gemeente heeft dat geconstateerd en laat nu in een verklaring weten dat het niet is toegestaan om iets op te hangen of op te plakken aan gemeentelijke eigendommen.