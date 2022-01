Ondergedoken Armeense Milena (14) moet na twaalf jaar alsnog Nederland uit

De juriste van Milena, Eliza Tsjoepieva, bevestigt de afwijzing aan deze site. Ze belde Milena gisteravond met het nieuws. Het meisje barstte in huilen uit. ,,Zeer teleurstellend en erg spijtig. Milena zit er helemaal doorheen”, zegt Tsjoepieva.

Twaalf jaar geleden kwam het gezin van de destijds 1-jarige Milena vanuit Armenië naar Nederland. Het gezin heeft een Jezidische etniciteit, een minderheidsgroep in Armenië. Ze ontvluchtten het land uit vrees voor het leven van de vader, die opkomt voor de rechten van Jezidi’s. Naar eigen zeggen heeft dat meerdere familieleden het leven gekost.

In 2018 was Milena, die er in Nederland twee broertjes een een zusje bij kreeg, uitgeprocedeerd en keerde daarom terug naar Armenië. In het land voelde de familie zich niet veilig en trok vervolgens naar Rusland. Ook daar voelden ze zich onveilig. ,,Milena werd daar gepest en ernstig gediscrimineerd”, aldus haar juriste.

Het gezin keerde vanwege de onveiligheid weer terug naar Nederland, terug naar West-Friesland, de plek waar Milena opgroeide.

De afgelopen twee jaar zat het gezin ondergedoken op een zolder ergens in West-Friesland, uit angst het land te moeten verlaten. Ondertussen startte de juriste een bezwaarprocedure op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

‘Valse hoop’

Milena mocht eind november haar situatie tijdens een hoorzitting nog eens uitleggen aan de IND. Die kans kreeg ze na aandacht in de media, een demonstratie voor het gemeentehuis van Stede Broec (Noord-Holland) en vragen van Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Aan het gesprek hield ze een goed gevoel over, zei ze in november, maar het was zonder succes, zo blijkt nu.

De afwijzing door de IND noemt juriste Tsjoepieva onrechtmatig. ,,Er wordt verwezen naar de argumenten van de uitzetting in 2018, maar de situatie is enorm veranderd. Milena is weer vier jaar verder, nog meer geworteld in Nederland. Dat is een hele lange periode voor een meisje van veertien. Ze noemen een brief aan de staatssecretaris in 2017, maar een recente brief aan de staatssecretaris wordt niet meegenomen. Ook kreeg ze te horen dat het besluit een gevolg is van de keuzes van haar ouders, maar daar kan ze als minderjarige zelf niks aan doen.”

Milena is er helemaal kapot van, zegt ze tegen NH Nieuws. ,,De IND heeft ons valse hoop gegeven. Tijdens het gesprek waren ze met ons aan het praten alsof we een positieve uitslag zouden krijgen. Ik verwachtte een andere beslissing.”

De juriste gaat tegen het besluit in beroep. ,,We gaan de zaak voorleggen aan de rechter. Milena kan niet terug.” Ook gaat ze door met het verzamelen van 40.000 handtekeningen voor de petitie om de zaak te laten behandelen in de Tweede Kamer.

