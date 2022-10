Onderzoekers zien aantal privévluchten ondanks klimaatcrisis flink stijgen, Greenpeace wil verbod

Vanaf Schiphol en Rotterdam The Hague Airport stijgen steeds vaker privéjets op. In de eerste negen maanden van dit jaar waren het er al meer dan in heel 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de coronacrisis. Onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft becijfert dat in een rapport. Greenpeace had opdracht gegeven voor het onderzoek.

Volgens vluchtdata was ruim een derde van alle privévluchten korter dan 500 kilometer. Bijna 11 procent was zelfs korter dan 250 kilometer. Londen en Parijs zijn de populairste bestemmingen. De onderzoekers herinneren eraan dat die steden ook gemakkelijk te bereiken zijn met hogesnelheidstreinen. Die stoten geen CO2 uit, in tegenstelling tot vliegtuigen.

In het onderzoek zijn onder meer alle vluchten met het regeringsvliegtuig op een rijtje gezet. Dat legde in 2022 tot nog toe 172.030 kilometer af, vooral van 2000 kilometer of meer. Er zijn meerdere vluchten naar Luxemburg en Parijs mee uitgevoerd, al zijn die steden relatief dichtbij. Een privéjet die daar in de buurt komt, is de Dassault Falcon van Formule 1-kampioen Max Verstappen, die voor zijn races de wereld over moet. Het toestel vloog in de eerste negen maanden van dit jaar 164.126 kilometer. Het kortste stukje ging van Nice naar Cannes. Dat is 25 kilometer.

Bedrijven, rijke mensen en de overheid maken gebruik van privévliegtuigen. Volgens de onderzoekers is de uitstoot per passagier vele malen hoger dan bij een lijnvlucht. Zo leidt een vlucht van Schiphol naar Londen met een regulier toestel tot zo’n 40 kilo CO2-uitstoot per passagier. Met een privévliegtuig ligt dat tussen de 203 en 302 kilo. Vijf tot ruim zeven keer zo hoog dus.

Het totale aantal privévluchten van en naar Schiphol en Rotterdam kwam in 2019 uit op 14.672. In 2020 stortte de luchtvaartsector in door corona en lag dit aantal veel lager, op 10.208. In het tweede ‘coronajaar’ 2021 nam het aantal privévluchten weer toe, tot 15.235. In september van dit jaar was dat al ingehaald: na negen maanden stond de teller in 2022 op 16.147 vluchten. Samen zijn die goed voor een CO2-uitstoot van 56 kiloton, becijfert CE Delft. De 61 kiloton van 2019 ligt daar nog iets boven, maar wordt waarschijnlijk nog wel overtroffen.

Greenpeace zegt te zijn geschrokken ‘dat een bepaalde groep in tijden van een klimaatcrisis niet minder maar juist meer is gaan vliegen’. De organisatie zou graag een Europees verbod zien op vluchten met privéjets. Het steekt Greenpeace ook dat privévluchten niet meetellen in het maximale aantal vluchten op Schiphol en in de klimaatdoelen.