Ongeluk met meerdere auto's op A9: een bestuurder aangehouden

Motorrij­der overleden na aanrijding met auto in Ilpendam

In Ilpendam in Noord-Holland is een motorrijder overleden na een aanrijding met een auto. De aanrijding was woensdagmiddag op de N235, beter bekend als de Jaagweg. De Jaagweg is vanwege het ongeluk afgesloten, het is nog onbekend voor hoelang.

23 maart