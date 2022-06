Ongeveer 1500 aanmeldingen voor banenmarkt Schiphol: ‘Boven verwachting’

Oekraïense vrouwen gevlucht uit opvanghuis, bewoner niet vervolgd voor seksuele uitbuiting

Twee vrouwen uit Oekraïne zijn op 23 april gevlucht uit een woning in de regio Den Haag waar ze werden opgevangen. Ze hadden daar ruzie gekregen met de bewoner. Volgens de politie in Den Haag zijn er geen signalen van mensenhandel of seksuele uitbuiting gevonden en daarom wordt de bewoner niet vervolgd.

8 juni