Ook na dode en ontluisterende rapporten zijn bruggen nóg onveilig

De Onderzoeksraad toont aan dat de problematiek niet uniek is voor de gemeente Zaanstad, maar een landelijk probleem betreft. Naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen – Lessen uit het ongeval Prins Bernhardbrug Zaandam’ kondigt de minister aan te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland te verbeteren.

,,Er is in 2015 ernstig ongeluk geweest met dodelijke afloop in 2018 opnieuw. Dat moet echt worden aangepakt. Echte aanpassingen zijn nog volstrekt niet van de grond gekomen,’’ constateert voorzitter van de Onderzoeksraad Jeroen Dijsselbloem teleurgesteld. ,,Het is echt belangrijk dat die landelijke richtlijn er komt. Nederland is te klein om dit per gemeente te gaan bekijken.’’