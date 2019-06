Opnieuw moeten examens over omdat postpakket zoek is

Partijen Noord-Hol­land willen in spoeddebat ophelde­ring over uitstoot Tata Steel

17:17 Provinciale Staten in Noord-Holland eisen opheldering over de uitstoot van stofwolken die zware metalen bevatten vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Ze reageren verontrust op gisteren gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).