Opnieuw stakingen bij Tata Steel in IJmuiden

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden staken opnieuw. De verladers, die containers met erts vullen die daarna per trein en boot naar andere fabrieken gaan, hebben om 06.00 uur het werk neergelegd. Sinds 07.00 uur staken ook de medewerkers in het magazijn.

De staking van de verladers duurt zeker tot 14.00 uur als de ochtenddienst erop zit. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis hebben ook de leden van de late dienst de oproep tot staken gekregen, maar is het pas later duidelijk of ook zij het werk neerleggen. De staking van de magazijn medewerkers duurt tot 15.00 uur.

Lees ook Staking bij Tata Steel in IJmuiden, productie komt stil te liggen Lees meer

Het personeel van Tata voert sinds woensdag actie tegen de dreigende reorganisatie waarbij honderden banen verloren gaan. Ook is het personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland. De staking werd woensdag afgetrapt door werknemers die verantwoordelijk zijn voor de toevoer van grondstoffen naar de hoogovens, die daardoor stil kwam te liggen. Volgens FNV raakt de staking ook andere fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Leveringen aan klanten komen volgens een woordvoerder nog niet in gevaar.

Stiptheidsacties

De staking van woensdag eindigde zoals gepland donderdagochtend. Enkele uren later riep vakbond FNV medewerkers van het hoogovencomplex op tot het houden van stiptheidsacties. Bij deze acties dienen werknemers zich zo strikt mogelijk te houden aan de voorschriften. Deze acties moeten duren tot 17 juni.

Vorige week stemden vakbondsleden die bij Tata Steel werken in grote meerderheid in met acties in IJmuiden. Die beslissing volgde op de afwijzing van een eisenpakket van FNV door de staalfabrikant. De vakbond eiste onder andere dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel Nederland. Daarnaast wil FNV dat baangaranties die tot 2021 lopen worden verlengd tot 2026 en dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verkocht worden.

Tata Steel Europe herhaalt in een reactie de oproep aan FNV om nu geen actie te voeren, hoewel er begrip is voor de zorgen onder het personeel. Stakingen zouden de problemen die spelen bij de staalfabrikant alleen maar verergeren. Net als andere bedrijven in de metaalsector lijdt Tata Steel onder de coronacrisis en fabriekssluitingen bij belangrijke klanten. ,,Het is nu juist van belang het gesprek te blijven voeren’’, aldus een woordvoerster.