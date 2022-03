Opnieuw verdachte opgepakt voor dode bij woningoverval Berkhout

Verdachte fatale woningroof Berkhout ontkent aanwezig­heid: ‘Hij wist niet dat er een wapen mee was’

Een 27-jarige Alkmaarder die volgens het Openbaar Ministerie betrokken was bij een woninginbraak met dodelijke afloop in het West-Friese Berkhout, zegt dat hij voor het fatale geweld al was afgehaakt omdat zijn mededaders teveel herrie maakten. Dat bleek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Dut M. in de rechtbank in Alkmaar.

