Overlast bij winkelcentrum in Hoorn: ‘Ze dealen en gebruiken hier drugs’

Peter (56) dood gevonden in duinen bij ho­mo-ontmoe­tings­plaats: ‘Hij deed geen vlieg kwaad’

De man die afgelopen weekend dood in het duingebied tussen Egmond en Bergen werd gevonden, blijkt de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar te zijn. De plek waar zijn levenloze lichaam door voorbijgangers is gevonden, ligt in de buurt van een bekende ontmoetingsplek voor mannen. COC Nederland wil niet speculeren over het misdrijf, maar roept justitie en politie wel op om meer toezicht te houden op dit soort locaties.

20 april