Overleden en zwaar verwaarloosde dieren aangetroffen in Noord-Hollands weiland

Restaurant Bij Tholen stopt na tien jaar en deze nieuwe horecazaak komt er voor terug

5 januari Het jaar is nog maar net begonnen of we mogen alweer bijna afscheid nemen van een Haarlemse zaak. Restaurant Bij Tholen gaat er na tien jaar mee stoppen. Eigenaar Marcel Tholen gaat zijn droom om een wijnbar te openen achterna. Lang blijft het pand aan de Kruisweg niet gesloten, er komt namelijk een nieuwe horecazaak in.