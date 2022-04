Overtreder valt door de mand vanwege tatoeage met zijn eigen naam

Zij stonden op het punt om een overtreder in Zaandam te bekeuren, die aan het appen was tijdens het fietsen en daarbij tegen het verkeer in reed. Een boete geven ging echter moeilijk omdat de man zijn naam niet voor hen wilde spellen.

‘De man sprak in beginsel gebrekkig Engels, had een moeilijk te spellen naam en zei geen identiteitsbewijs bij zich te hebben', aldus de agenten in een bericht op sociale media. ‘De man deed alsof hij er niets van begreep.’

Verkeerde kant van de weg

,,De verdachte had een Britse naam", reageert een politiewoordvoerder. ,,De aanname is dat hij aan de linkerkant van de weg fietste omdat hij dit gewend is. Hijzelf vond dan ook dat hij niet iets fout had gedaan en deed opzettelijk moeilijk tijdens de arrestatie.”



Op deze manier probeerde de man onder de boete uit te komen, helaas voor hem zonder succes. ,,Toen de politie op het punt stond om hem te fouilleren in een poging zijn identiteitsbewijs op te sporen, zag een van de agenten een tatoeage van zijn voornaam op de onderarm van de man staan. Hiermee konden wij zijn identiteit achterhalen, die later ook nog bevestigd werd nadat we het identiteitsbewijs vonden dat hij op zak had.” Een ‘dappere poging’ zijn armen te bedekken mislukte jammerlijk, aldus de agenten.

Vingerafdrukken en foto's

Na deze observatie kon de man alsnog bekeurd worden voor zijn verkeersovertreding. Agenten hebben wel vaker te maken met overtreders die niet mee willen werken en hun identiteit achterhouden, vertelt de politiewoordvoerder.



,,Het liefst handelen we een bekeuring ter plaatse af, we willen het zo laagdrempelig mogelijk houden", legt hij uit. ,,Maar mochten we na het fouilleren ook geen identiteitsbewijs vinden, dan moeten we een overtreder arresteren en vingerafdrukken en foto's van diegene maken. Je moet je altijd kunnen identificeren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.