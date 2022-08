Overval op snackbar Beatrixplein in Purmerend

De in het donker geklede verdachten vluchtten na de overval weg in onbekende richting. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Volgens RTV Purmerend gaat het om een snackbar. Omdat de omzet in de kassa al was opgeruimd, bleef de buit beperkt tot enkele pakjes sigaretten, aldus de omroep. De snackbar zou eerder al herhaaldelijk zijn overvallen. Onbekend is of er een verband is met deze eerdere overvallen.