Pand in Zaandam beschoten

Recher­cheur John Pel schrijft memoires over MH17 en lange loopbaan: 'Rooie wangen van de complimen­ten’

Hij schat dat hij in 35 jaar Amsterdamse politie bij zo’n 1500 doden op ‘plaatsen delict’ is geweest. John Pel (1956) professionaliseerde de technische recherche en leidde twee missies naar de onheilsplek van MH17. Hij zwaaide af met een posttraumatische stressstoornis, schrijft hij in zijn boek Sporen liegen niet.

20 mei