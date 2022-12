Pathé beleeft na drie jaar weer ouderwets drukke kerstdagen, Haarlem spant de kroon

Het kerstweekend was het op één na drukst bezochte bioscoopweekend van het jaar bij Pathé. Alleen in het pinksterweekend trokken de theaters van Pathé meer bezoekers; dit kwam vooral door grote blockbusters als Top Gun II, Jurassic Park 6 en Doctor Strange In The Multiverse of Madness die toen tegelijkertijd draaiden.

De best bezochte film was het tweede deel van Avatar, The Way of Water. Ook familiefilms als Hotel Sinestra en De Gelaarsde Kat II deden het goed. Een bijzondere titel is overigens de animatiefilm Knor, die inmiddels al een half jaar in de bioscopen draait. Volgens Pathé zijn in diverse theaters veel voorstellingen in de kerstvakantie al uitverkocht. De bioscopen in Haarlem en Eindhoven spannen de kroon.