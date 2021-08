‘Personeel gevangenis Zaanstad op dodenlijst van voormalig Hells Angels-kopstuk’

indebuurt Haarlem Verbouwen in Haarlem: zoveel kost een bouwvergun­ning

25 augustus Verbouwen in Haarlem gaat niet zomaar. Daar heb je een bouwvergunning (ander woord voor omgevingsvergunning) voor nodig. Dat is helaas niet gratis, want dit kost een bouwvergunning in Haarlem.