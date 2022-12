Politie: algemene daling woninginbraken, wel meer dan vorig jaar

De politie verwacht in heel 2022 rond de 24.500 woninginbraken te registeren. Dat zijn er 3 procent meer dan vorig jaar, aldus de politie naar aanleiding van een bericht van De Telegraaf. De stijging is volgens de politie te verklaren door het wegvallen van de coronamaatregelen, waardoor mensen meer van huis zijn.

In vergelijking met 2019 zijn de inbraakcijfers juist met 36 procent gedaald, toen werden er 39.365 woninginbraken geregistreerd. ,,We vergelijken als politie de cijfers van 2022 liever met die van 2019, de pre-corona tijd, om een juiste vergelijking te maken”, aldus woninginbrakencoördinator Sybren van der Velden. “Er wordt nog steeds veel thuisgewerkt na corona. Dat kan ook tot gevolg hebben dat het aantal woninginbraken zo laag is.” Ook verzekeraar Interpolis spreekt over “een ongekend laag aantal inbraken” vergeleken met voorgaande jaren.

De politie verwacht dit jaar, net zoals in pre-coronajaren, veel woninginbraken rondom de feestdagen. ,,Op eerste en tweede kerstdag worden twee tot drie keer zoveel woninginbraken gepleegd als op een gemiddelde dag in het jaar”, aldus Van der Velden. Veel mensen zijn tijdens de feestdagen bij vrienden of familie. ,,Dat zijn de momenten waarop woninginbrekers toeslaan. Dat verwachten we de komende feestdagen ook nu alle coronamaatregelen eraf zijn en we weer in gezamenlijkheid een feestje kunnen vieren.”

Voldoende verlichting

Interpolis verwacht rondom de feestdagen een verdubbeling van het aantal inbraken, aldus de InbraakBarometer. Mireille van den Boom van de Inbraakbarometer heeft wel tips. ,,Uiteraard moet je deuren en ramen goed sluiten zodra je van huis gaat en moet je zorgen voor voldoende verlichting in en rondom je huis. Bijvoorbeeld een lamp buiten het huis die automatisch aangaat zodra er mensen in de buurt komen. Daarnaast werkt het goed om met je buren een buurtapp te beginnen. Hierin kan je opmerkelijke gebeurtenissen in je straat of buurt melden, maar kan je bijvoorbeeld ook aangeven dat je een weekend niet thuis bent.”

