Politie Alkmaar vindt explosief in auto: omgeving tijdelijk afgezet en ontruimd

Koninklij­ke onderschei­ding voor rechtspsy­cho­loog Van Koppen

Emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen (68) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, meldt de gemeente Haarlem. Hij krijgt de onderscheiding vanwege “zijn belangrijke bijdrage aan onderzoek naar de kwaliteit van de rechtspraak in strafzaken en de verbetering van de kwaliteit van de strafrechtspleging”.

17 maart