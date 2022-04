Politie Amsterdam maakt zich zorgen over gezondheid vermiste Kelly (18)

Kelly is voor het laatst gezien in AMC in Amsterdam, nadat ze eerder die dag haar ouderlijk huis bezocht in Haarlem. Eerder deze week heeft de politie Amsterdam één tip binnen gekregen over haar vermissing, maar deze heeft geen informatie opgeleverd over haar huidige verblijfplaats.

,,We maken ons zorgen omwille van haar gezondheid”, aldus een politiewoordvoerster. ,,Kelly is 1.68 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. We vragen iedereen om uit te kijken naar haar mogelijke verblijfplaats en mensen die meer informatie hebben contact met ons op te nemen.”



De zorg bestaat onder meer omdat Kelly medicatie nodig heeft. Om welke medicatie het precies gaat en hoe afhankelijk de vermiste vrouw ervan is, kan de woordvoerster niet bevestigen. ,,We hebben besloten om vandaag opnieuw urgente aandacht voor haar vermissing te vragen”, besluit de woordvoerster. ,,Dat doen we niet zomaar. Als we zeggen dat we ons zorgen maken, dan is dat echt serieus.”