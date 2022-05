Politie houdt man aan na steekincident Enkhuizen

Duizenden vluchtelin­gen kunnen in lege kantoren, maar niemand zit er nog: ‘We zijn in gesprek’

Het is meer dan een maand geleden dat de regering leegstaande rijksgebouwen aanbood als opvanglocatie. Duizenden asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen zouden er ondergebracht kunnen worden, maar tot op heden zit er nog niemand, terwijl de nood hoog is. Er wordt aan gewerkt, het kost tijd, is de boodschap van de overheid, de veiligheidsregio’s en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

