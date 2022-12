Politie ontvangt in twee uur dertig meldingen van aanrijdingen in Noord-Holland

Op de snelweg A4 bij Hoofddorp gebeurden meerdere ongelukken. De weg was enige tijd afgesloten. Op de Jongkindlaan in Alkmaar verloor een bestuurder de macht over het voertuig reed een auto een garagebox in, met flinke schade tot gevolg. Ook op de Pampusstraat in Purmerend botste een voertuig tegen een garagebox, gelegen onder een flatgebouw. De auto ging door de bakstenen heen. Op de N208 bij Santpoort sloeg een voertuig over de kop. De inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel en raakten niet gewond.