Politie op zoek naar weggelopen baasje van hond die yorkshireterriër doodbeet in Enkhuizen

Wc gesloopt en stoeltjes vernield: supporters Volendam richten ravage aan in stadion Emmen

Supporters van FC Volendam hebben gisteravond huisgehouden in stadion De Oude Meerdijk na de 4-1 nederlaag tegen FC Emmen. Sommige stoelen in het uitvak zijn vernield en in de toiletruimte is een wasbak en een wc gesloopt.

13:53