Politie pakt man en vrouw in Haarlem voor bezit drugs en wapens

Uitbraak buiktyfus opvangboot Haarlem kwam waarschijn­lijk door vuil water

Een grote uitbraak van buiktyfus op een schip in Haarlem waar asielzoekers werden opgevangen, is vorige maand zeer waarschijnlijk veroorzaakt door besmetting van het drinkwater met bacteriën. Tot die conclusie is de GGD gekomen na onderzoek.

17 mei