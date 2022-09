Politie staat voor raadsel door overlijden persoon na reanimatie Medemblik

Vergunning nieuwe oven Tata Steel toch geldig volgens Raad van State

Tata Steel mag toch verder met een nieuwe staaloven op het industrieterrein in Velsen-Noord, die volgens het staalbedrijf belangrijk is voor de verduurzaming. De rechtbank had in januari nog de vergunning vernietigd nadat bezorgde omwonenden een zaak hadden aangespannen, maar de Raad van State heeft dat in hoger beroep teruggedraaid. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de rechtbank de zaak niet goed beoordeeld. Tata is blij met de uitkomst.

21 september