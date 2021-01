Politie toont beelden van mogelijke serie-aanrander Alkmaar

Opnieuw meerdere vrouwen aangerand in Alkmaar en omgeving

7 januari De politie heeft de afgelopen dagen vier meldingen gekregen over aanrandingen van vrouwen in Alkmaar en omgeving. De politie onderzoekt of het steeds om dezelfde dader gaat en kijkt ook of het de persoon is die vorig jaar in Alkmaar een aantal vrouwen op eenzelfde wijze lastig viel.