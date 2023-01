Politie treft lichaam aan in kanaal Heerhugowaard

Inwoners Juliana­dorp mogen gratis naar Juliana-tentoon­stel­ling in Amsterdam

Alle inwoners van Julianadorp mogen gratis naar de tentoonstelling De eeuw van Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Voor de Nieuwe Kerk is het reden genoeg dat het dorp naar Juliana is vernoemd om alle inwoners uit te nodigen.

13 januari