Politie zoekt twee getuigen die telefoon overleden Peter (56) inleverden bij boekenwinkel

Woningcor­po­ra­tie Ymere pleit voor dertiende maand huurtoe­slag

Woningcorporatie Ymere pleit voor een dertiende maand voor de huurtoeslag. De corporatie, die actief is in Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp, doet dat nadat uit onderzoek is gebleken dat ruim een derde van haar huurders last heeft van zogenoemde energiearmoede. Daar is sprake van als mensen meer dan 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten.

10 mei