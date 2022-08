Prinsengrachtconcert in Amsterdam viert veertigste editie: ‘Intiem en tegelijkertijd in hart van stad’

Katten­kwaad: kat in Middenbeem­ster 'sticht' brand door oven per ongeluk aan te zetten

Een kat in Middenbeemster heeft gisteren per ongeluk de oven aangezet en hiermee een keukenbrand veroorzaakt. In de oven lagen namelijk afbakbroodjes in de verpakking, die in de brand zijn gevlogen.

