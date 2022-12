Purmerender heeft zestig kilo aan vuurwerkbommen op zijn nachtkastje

Vakbonden dreigen met nieuwe stakingen in streekver­voer

Nederland krijgt mogelijk te maken met nieuwe stakingen in het streekvervoer. Leden van vakbonden FNV, CNV en VVMC zijn ontevreden over het cao-bod dat werkgevers in de sector hebben gedaan. Als vervoersbedrijven als Arriva of Keolis niet ingaan op de eisen voor een beter loonbod voor een bepaalde datum volgen ‘collectieve acties’.

27 november