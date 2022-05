Rechtbank behandelt strafzaak rond verdwenen Sumanta Bansi

Week zoeken naar vermiste studente Sumanta Bansi levert niets op

De politie heeft geen nieuwe aanwijzingen gevonden in de zaak rond de verdwijning van Sumanta Bansi. De destijds 22-jarige vrouw is sinds februari 2018 spoorloos. Vijf dagen zoeken in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude heeft niets opgeleverd. Een keer, op 19 april 2021, werd een onderdeel van een schep gevonden die mogelijk iets te maken heeft met de vermissing.

8 oktober