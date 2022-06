Rechtbank spreekt man uit Nibbixwoud vrij in zaak ‘scootmobielmoord’

Het stoffelijk overschot van het slachtoffer werd op 8 augustus 2020 aangetroffen in het water van de Medemblikkervaart. De man uit Hoorn bleek te zijn mishandeld en gewurgd en lag bij zijn scootmobiel, die in de sloot was gedumpt. Het OM is ervan overtuigd dat A. de dader is. Hij zou na een avondje stappen in Hoorn met Dimitri door het slachtoffer in de scootmobiel naar zijn woonplaats zijn gereden. Daar zou het zijn misgegaan.

De rechtbank vindt dat niet is aangetoond dat A. de dader is. Anders dan het OM is de rechtbank van oordeel dat de verdachte niet kan worden herkend op beelden van camera’s waarop de scootmobiel te zien is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de telefoon van de verdachte ten tijde van de moord in de directe nabijheid van de woning van A. in Nibbixwoud was.