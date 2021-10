Rechtsbijstandverlener betrapt op seks met gedetineerde in Zaanse gevangenis

Neergescho­ten Amsterdam­mer (29) aangetrof­fen in gele Lamborghi­ni in Lijnden

11 oktober Een 29-jarige Amsterdammer is maandagochtend gewond in een auto gevonden in het Noord-Hollandse Lijnden. Hij is volgens de politie neergeschoten. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Op de Hoofdweg, waar de schietpartij plaatsvond, doet de politie onderzoek.