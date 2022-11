Recordaantal winkeldiefstallen in alle provincies

In oktober zijn er meer dan 3900 winkeldieven betrapt. In de afgelopen vijf jaar is dit nog nooit zo hoog geweest. Waarom er meer wordt gestolen, weet de politie niet. In alle provincies werd meer gestolen dan een jaar eerder.

In Friesland is het aantal diefstallen met 97 procent het meest toegenomen. Van 78 in oktober 2021 naar 154 in oktober dit jaar. Noord-Holland staat op de tweede plek. Hier is dit aantal gestegen van 587 in oktober 2021 naar 831 in oktober 2022. Op de derde plek staat Drenthe (42 procent), 47 diefstallen in oktober 2021 en 66 in oktober dit jaar.

Wanneer gekeken wordt naar het aantal diefstallen in de tien grootste steden in Nederland is Almere met een stijging van 76 procent koploper, van 49 diefstallen in oktober 2021 naar 86 in oktober 2022. In Groningen ligt dat aantal lager. Hier steeg het aantal winkeldiefstallen van 73 naar 107.

Stijging van 190 procent in Hilversum

In Hilversum, niet een van de grootste tien steden, is het aantal winkeldieven explosief gestegen met 190 procent. Van 10 in oktober 2021 naar 29 in oktober 2022.

Het aantal aangiftes is tijdens de coronacrisis afgenomen tot onder tweeduizend in januari en februari 2021, blijkt uit politiegegevens. In die periode werden zware coronamaatregelen gehanteerd, zoals een avondklok en het sluiten van niet-essentiële winkels.

Minder diefstallen in supermarkt

In supermarkten nam het aantal diefstallen toen af. Volgens de woordvoerder van brancheorganisatie voor supermarkten CBL kwam dat mogelijk doordat klanten minder anoniem waren. ,,Klanten moesten zich bijvoorbeeld met een boodschappenwagen door de winkel bewegen”, legt de woordvoerder uit. ,,Ook werden ze gecontroleerd op het dragen van een mondkapje.”

