Reizigers op Schiphol moeten mogelijk buiten wachten door drukte

Sluis in Weesp dicht om water naar natuurge­bie­den te dwingen

Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft vandaag de sluis in Weesp gesloten. Dat is nodig om voldoende zoetwater naar de kwetsbare natuurgebieden Naardermeer, Ankeveense Plassen en Spiegelplas te kunnen voeren, aldus het schap. De historische sluis in Weesp staat eigenlijk altijd open.

19 augustus