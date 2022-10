Reizigers 's ochtends weer voor dicht station in Amsterdam-Zuid: ‘Onacceptabel’

OM heeft mogelijke schutter fatale woningroof Berkhout in vizier, verdachte was lid van bende

Justitie heeft de mogelijke schutter in de zaak van de vorig jaar bij een woningroof om het leven gebrachte Sjaak Groot (72) in het vizier. Het gaat om een 29-jarige man uit Noord-Scharwoude (Noord-Holland), die is aangewezen door een anonieme bedreigde getuige. Dit zei de officier van justitie vanochtend bij de rechtbank in Alkmaar bij een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen drie verdachten. Zij zouden met vier anderen, onder wie de 29-jarige Glenn V., een bende hebben gevormd die in wisselende samenstelling een reeks zeer gewelddadige roofovervallen pleegde.

25 oktober