Rentree Eekhoff in Dwars door Vlaanderen na hersenschudding

Stichting Leeuw laat verzwakte tijgerin uit Oekraïne inslapen

Stichting Leeuw heeft zondag een van de twee tijgers laten inslapen die samen met nog twee leeuwen vanuit Oekraïne naar een opvangcentrum in Anna Paulowna zijn gebracht. De tijgerin van 5 jaar was er dermate slecht aan toe, dat in overleg met de dierenarts is besloten tot euthanasie, laat directeur Robert Kruijff weten.

14:44