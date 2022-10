Rijinstructeur aangehouden op verdenking van aanranding

Amsterdam­se Tropenmuse­um onderzoekt herkomst baby op sterk water: ‘Eervolle begrafenis geven’

Het Amsterdamse Tropenmuseum onderzoekt de herkomst van een baby op sterk water die het in het depot heeft. Een Surinaamse actiegroep wil dat de baby terug gaat naar Suriname, waar de baby volgens hen vandaan komt. Het Tropenmuseum stelt in een reactie dat het weliswaar een baby op sterk water in het depot heeft, maar dat het onbekend is of de baby tot de gemeenschap van de actiegroep behoort.

10 oktober