Ruim 7000 kratjes ter waarde van 30.000 euro gestolen bij boerenbedrijf in Grotebroek

LIVE | Virus verspreidt zich minder snel, ‘maar we zijn er nog niet’

12:25 Het dodental als gevolg van het coronavirus in ons land en het aantal besmettingen blijft stijgen. Toch gloort er ook hoop: door de maatregelen is de snelheid waarmee het virus zich verspreidt flink afgenomen. In Spanje is het aantal besmettingen de 100.000 gepasseerd. Volg alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.