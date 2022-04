Ruim 800 molens draaien gelijktijdig voor jubileum

Delftse molen klaarge­stoomd voor recordpo­ging in jubileum­jaar

Of de wereldrecordpoging van komende zaterdag gaat lukken moet nog blijken, zeker is dat de tuin van molen De Roos in Delft er die dag pico bello uit zal zien. Dirk Pereboom is een van de minstens 750 vrijwillige molenaars die zich hebben aangemeld om een stuk onvervalst Hollands cultureel erfgoed op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen.

6 april