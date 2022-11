Ruim dertig auto’s beschadigd in parkeergarage in Haarlem

Recordaan­tal winkeldief­stal­len in alle provincies, stijging van 42 procent in Noord-Hol­land

In oktober zijn er meer dan 3900 winkeldieven betrapt. In de afgelopen vijf jaar is dit nog nooit zo hoog geweest. Waarom er meer wordt gestolen, weet de politie niet. In alle provincies werd meer gestolen dan een jaar eerder.

23 november