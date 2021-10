Ruim tienduizend Haarlemse huizen en bedrijven hebben weer stroom

Station zonder stroom

Winkels in de binnenstad moesten door de stroomstoring de deuren sluiten en klanten werden naar buiten gestuurd. Pinnen was in het centrum van de stad niet meer mogelijk. De gemeente Haarlem was door de storing niet bereikbaar. ,,Al onze gebouwen zitten in het storingsgebied”, zei een woordvoerster. Ook was de balie van het gemeentehuis dicht.

Het hoofdbureau van de politie in Haarlem had last van de storing, maar was wel gewoon bereikbaar meldt de politie aan deze site. Op het NS-station was de elektriciteit weggevallen, daardoor konden reizigers niet in- en uitchecken. Het treinverkeer heeft geen last gehad van de storing. Een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen adviseerde reizigers die de trein moeten pakken om bij het NS-personeel of een conducteur te melden dat ze niet konden inchecken.