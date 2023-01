Sanquin Bloedvoorziening: donoren, kom alsjeblieft opdagen

OM eist 30 maanden cel voor verwoesten­de vuurwerk­bom fietstun­nel Wognum

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Alkmaar dertig maanden gevangenisstraf geëist tegen drie mannen die op oudejaarsavond 2020 een enorme vuurwerkbom tot ontploffing zouden hebben gebracht in een fietstunnel in het West-Friese dorp Wognum. De bom was een combinatie van zwaar illegaal vuurwerk en een aantal jerrycans gevuld met in totaal zo’n 50 liter benzine.

