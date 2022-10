Schiphol koopt zich voor 4 miljoen euro in bij Limburgs vliegveld

Schiphol neemt 40 procent van de aandelen over van Maastricht Aachen Airport (MAA) voor 4,2 miljoen euro. Dat geld wordt dan ook meteen in de Limburgse luchthaven gestoken. Schiphol denkt dat het vliegveld bij Maastricht komende jaren flink kan groeien en wil van MAA een bolwerk maken voor elektrische vliegtuigen.

Over de toekomst van de luchthaven werd lang gedebatteerd in de Limburgse politiek. In juni stemden de Limburgse Staten onder voorwaarden voor het openhouden van het noodlijdende vliegveld, dat al jaren in zwaar weer verkeert. Tot nu toe is de provincie de enige aandeelhouder. Maar de Provinciale Staten willen dat de provincie de aandelen deelt met andere partijen. Schiphol toont zich daartoe nu bereid in een zogeheten principe-akkoord.

In het laatste jaar voor de pandemie reisden er 445.000 reizigers via het Limburgse vliegveld, bijvoorbeeld voor vakanties naar de Middellandse Zee. In 2025 wil Schiphol daar weer boven zitten met 470.000 passagiers en in 2030 zou dat aantal opgelopen moeten zijn tot 711.000. Daarvan zouden er dan 69.000 vliegen met een elektrisch toestel.

“Dat zal waarschijnlijk gaan met kleinere vliegtuigen”, legt een woordvoerder uit. Volgens hem zouden de eerste elektrische toestellen ergens tussen 2025 en 2030 moeten vertrekken. Naar welke bestemmingen je dan elektrisch kan vliegen hangt nog wel af van de stand van de technologie op dat moment. Schiphol gaat ervan uit dat de omvang en actieradius van elektrische toestellen komende jaren nog zal toenemen.

Een andere reden waarom Schiphol geïnteresseerd is in het behoud van het vliegveld is luchtvracht. MAA is de tweede vrachtluchthaven van Nederland. Het vliegveld biedt ook ruimte aan verschillende onderhoudsbedrijven.

Het is niet de bedoeling dat er in Limburg straks vluchten worden overgenomen van Schiphol zelf. Het oplossen van de problemen op Schiphol, waar dit jaar vaak sprake is van lange rijen, staat volgens de zegsman los van deze uitbreiding. Hij verzekert dat er keihard wordt gewerkt aan het verhelpen van de personeelstekorten bij de beveiliging en bagage-afhandeling op Schiphol.

De plannen voor het Limburgse vliegveld zullen wel moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de hinder van de luchthaven omlaag en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk worden beperkt. “Wij denken dat dat kan”, stelt de Schiphol-woordvoerder. Er komt ook een omgevingsfonds met bijdragen van overheden en bedrijven, waarvoor Schiphol 800.000 euro ter beschikking stelt.